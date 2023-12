Was macht der Kurs bei Genel Energy?

Analysteneinschätzung: Gemäß den letzten zwölf Monaten gibt es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten für Genel Energy, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Genel Energy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 159 GBP. Dies würde einem Anstieg um 129,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (69,3 GBP) entsprechen und somit einer "guten" Empfehlung. Insgesamt erhält die Genel Energy-Aktie eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen von Banken ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Online-Nutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Genel Energy zeigen die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Genel Energy war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Genel Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral".

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genel Energy liegt bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,08 für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Genel Energy demnach unterbewertet und erhält eine "gute" Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Genel Energy, so ergibt sich eine "neutrale" Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 58,71 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 55,27 Punkten weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Genel Energy von Analysten eine "gute" Bewertung, das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet wird als "neutral" eingestuft, und aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet betrachtet. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine "neutrale" Bewertung hin.