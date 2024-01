Was macht der Kurs bei GEA?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Gea-Aktie derzeit um +4,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Gea-Aktie zuletzt Gegenstand positiver Meinungen. In den vergangenen Tagen wurde weder besonders positiv noch negativ über Gea diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs an der Zahl. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Gea-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt, was 18,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 8,23 Prozent, wobei Gea aktuell 19,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Gea-Aktie liegt bei 2,8 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.