Was macht der Kurs bei Funkwerk?

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Funkwerk-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab keine signifikant positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Stimmung, während an den anderen Tagen keine eindeutige Tendenz erkennbar war. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -5,63 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine geringfügig positive Abweichung von +2,31 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Funkwerk auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Funkwerk mit einem Wert von 9,23 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 49 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Funkwerk in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,13 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +8,34 Prozent im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche dar, in der ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,48 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor zeigt sich jedoch, dass Funkwerk 1,35 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der positiven Performance im Branchenvergleich und der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.