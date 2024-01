Was macht der Kurs bei Fujikura?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Fujikura. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Fujikura daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Fujikura. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fujikura-Aktie verläuft bei 1097,78 JPY, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1084,5 JPY lag und somit einen Abstand von -1,21 Prozent aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von -1,35 Prozent und damit ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujikura-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 58,67 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Fujikura.