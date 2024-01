Was macht der Kurs bei Fujian Kuncai Material?

Fujian Kuncai Material hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 10,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,4 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Fujian Kuncai Material im Branchenvergleich eine Outperformance von +18,25 Prozent erzielt hat. Die mittlere Rendite des "Materialien"-Sektors lag bei -7,4 Prozent, und Fujian Kuncai Material übertraf diesen Durchschnittswert um 18,25 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Aktie von Fujian Kuncai Material ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Kuncai Material mit 368,28 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Fujian Kuncai Material veröffentlicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Kuncai Material-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 54,02 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 52,71 CNH, was einer Abweichung von -2,43 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs lag auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Fujian Kuncai Material aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Bewertung.