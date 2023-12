Was macht der Kurs bei Frontier Developments?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Frontier Developments. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 26,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Frontier Developments weder über- noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und hat somit Einfluss auf Aktien. In Bezug auf die Diskussion über Frontier Developments haben wir langfristig eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher kommen wir zum Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Einschätzung der Analysten für Frontier Developments war in den letzten 12 Monaten 0 mal "Gut", 3 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht", was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Neutral" führt. Für den letzten Monat lagen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen führten, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 26,23 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 180 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt somit insgesamt die Stufe "Neutral".

In der technischen Analyse wird die Frontier Developments auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 388,94 GBP, womit der Kurs der Aktie (142,6 GBP) um -63,34 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 198,1 GBP eine Abweichung von -28,02 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Frontier Developments in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".