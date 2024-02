Was macht der Kurs bei Forval Telecom?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Forval Telecom wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80 Punkten, was darauf hinweist, dass die Forval Telecom-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Forval Telecom eine normale Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Forval Telecom.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen auch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Forval Telecom befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Forval Telecom eine positive Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 386 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,18 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 383,64 JPY angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Forval Telecom auf Basis der technischen Analyse.