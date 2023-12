Was macht der Kurs bei Fortran?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Fortran in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Fortran auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fortran wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anleger zeigten an vier Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und auch aktuell zeigen sie überwiegend Interesse an positiven Themen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -66,67 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält Fortran eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fortran liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Fortran aufgrund dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.