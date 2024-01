Was macht der Kurs bei Formycon?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Formycon-Aktie: Anlegerstimmung, Fundamentalanalyse und technische Bewertung

In den letzten zwei Wochen wurde die Formycon-Aktie von Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist. Auch die besprochenen Themen rund um die Aktie waren größtenteils positiv, was diese Einschätzung unterstützt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formycon derzeit bei 15 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologiebranche, die im Durchschnitt ein KGV von 100 aufweisen, ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Die Redaktion bewertet dies als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Formycon-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 61,74 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 49,05 EUR liegt, erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (56,6 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Formycon-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie aufgrund des RSI mit "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Anlegerstimmung, der Fundamentalanalyse und der technischen sowie RSI-Bewertung eine insgesamt positive Einschätzung für die Formycon-Aktie.

