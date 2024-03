Was macht der Kurs bei Flughafen Wien?

Die Flughafen Wien AG hat kürzlich ihre Dividende bekannt gegeben, die bei 1,54 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (5,79 %) fällt die Ausschüttung der Flughafen Wien niedriger aus, was eine Differenz von 4,25 Prozentpunkten darstellt. Somit wird die Einstufung der Flughafen Wien AG derzeit als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Flughafen Wien-Aktie beträgt 52. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 50,75 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Flughafen Wien-Aktie weder überkauft noch -verkauft bewertet und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Flughafen Wien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Flughafen Wien-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 49,95 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurzfristigerer Basis, nämlich den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs (50,18 EUR) ebenfalls nahe dem Durchschnitt (-0,46 Prozent Abweichung), was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Flughafen Wien-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Flughafen Wien in den letzten Tagen größtenteils neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flughafen Wien. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.