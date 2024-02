Was macht der Kurs bei First US Bancshares?

First Us Bancshares wird von uns als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,37, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,63 entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für First Us Bancshares liegt aktuell bei 96,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der First Us Bancshares-Aktie beträgt 1,94 Prozent, was 137,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von First Us Bancshares mit 12,09 Prozent mehr als 151525 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.