Was macht der Kurs bei First Sensor?

Der Aktienkurs von First Sensor zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -1,94 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,56 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei First Sensor mit 14,5 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei First Sensor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von First Sensor zeigt sich sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend erhält First Sensor in mehreren Bewertungskategorien ein "Neutral"-Rating, was auf eine insgesamt neutrale Entwicklung hindeutet.