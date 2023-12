Was macht der Kurs bei First Niles?

Die Dividendenpolitik von First Niles wird von Analysten als "Schlecht" eingestuft, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 2 liegt, was eine negative Differenz von -136,18 Prozent gegenüber vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über First Niles in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen zu der Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Niles-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 100 an, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie derzeit bei 9,62 USD gehandelt wird, während die 200-Tage-Linie (GD200) bei 10,12 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch eine Differenz von -7,41 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Einstufung als "Neutral".