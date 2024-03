Was macht der Kurs bei Figtree?

Die Aktie von Figtree wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,69 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Baugewerbe (21,71) eine Unterbewertung um 74 Prozent signalisiert. Dies deutet aus fundamentaler Sicht auf eine gute Einstufung hin.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Figtree bei 0,03 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,021 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,02 SGD, was zu einem Abstand von +5 Prozent führt und somit eine "Neutrale" Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Figtree 0 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs, was unter dem Durchschnitt von 3,45 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlechte" Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur einem Tag mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Diskussion ebenfalls verstärkt auf positive Themen rund um das Unternehmen Figtree konzentriert. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.