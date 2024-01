Was macht der Kurs bei FS Bancorp?

Weitere Suchergebnisse zu "FS Bancorp, Inc.":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Fs in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Fs daher in dieser Hinsicht ein neutrales Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Fs mit 6,95 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,04 Prozent, wobei Fs mit 4,91 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Fs mit einer Ausschüttung von 3,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (138,81 %) niedriger, was einer Differenz von 135,4 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Bewertung in dieser Hinsicht als schlecht eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fs diskutiert, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung. Insgesamt wird Fs auf der Basis des Anleger-Sentiments daher als gut bewertet.