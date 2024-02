Was macht der Kurs bei Eurokai GmbH & Co KGaA?

Eurokai & wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) betrachtet, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,78 im Vergleich zum Branchen-KGV von 22,47. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung rund um die Eurokai & Aktie wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert wurden, wurden als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie kurzfristig und langfristig als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 26,6 EUR liegt 3,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, während die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -0,56 Prozent liegt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Eurokai & weisen ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

