Was macht der Kurs bei Engie?

Die französische Firma Engie hat eine Dividende von 4,55 % angekündigt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 4,55 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über Engie langfristig eine starke Aktivität aufweist. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Allerdings gab es in diesem Zeitraum auch eine negative Veränderung im Stimmungsbild, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie bei 44,33 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei Engie als "Neutral" eingestuft wird. Obwohl der Kurs der Aktie um +4,91 Prozent über dem Trendsignal liegt, ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -0,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.