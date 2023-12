Was macht der Kurs bei Energous?

Energous: Analyse von Sentiment, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und Dividende

Energous wurde einer umfassenden Analyse unterzogen, um verschiedene Aspekte wie Sentiment, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index (RSI) und Dividendenrendite zu bewerten.

Bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Energous ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in einem längeren Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde Energous in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren eher negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 42,97, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Energous beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 17,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt resultiert aus dieser umfassenden Analyse eine Verortung von Energous mit den Einstufungen "Neutral" für Sentiment und RSI sowie "Schlecht" für die Anleger-Stimmung und die Dividendenpolitik.