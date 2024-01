Was macht der Kurs bei Enel Spa?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Enel Spa haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse der Internet-Kommunikation. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den sozialen Medien gemessen. Daher wird auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche konnte Enel Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,64 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur auf 0 Prozent kamen. Dies bedeutet eine klare Outperformance von +10,64 Prozent für Enel Spa. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Enel Spa mit 10,64 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enel Spa-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Enel Spa positiv ab, mit einer Dividendenrendite von 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhalten sie von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.