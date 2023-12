Was macht der Kurs bei Enbw Energie Baden-Wuerttemberg?

Die aktuelle Stimmung der Anleger gegenüber Enbw Energie Baden-wuerttemberg ist laut einer Diskussion in Social Media überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es neun positive und drei negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was auf eine insgesamt positive Anlegerstimmung hindeutet. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Enbw Energie Baden-wuerttemberg daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Enbw Energie Baden-wuerttemberg bei 1,36 Prozent, was 4,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Stromversorger" erscheint die Aktie daher aus heutiger Sicht eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Enbw Energie Baden-wuerttemberg derzeit mit einem Kurs von 81,6 EUR +0,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Schließlich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbw Energie Baden-wuerttemberg bei 5,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 208,4 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.