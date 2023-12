Was macht der Kurs bei Elior?

Die französische Aktiengesellschaft Elior hat kürzlich ihre Dividendenausschüttung bekanntgegeben, die nur geringfügig niedriger ausfällt als der Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Die Abweichung beträgt lediglich 0 Prozentpunkte. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elior derzeit bei 24,86, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse wird Elior auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle GD200 des Werts liegt bei 2,53 EUR, während der Aktienkurs bei 2,488 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,66 Prozent entspricht. Darüber hinaus ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs von 1,97 EUR, was einer Abweichung von +26,29 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Elior in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent hatten. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,66 Prozent für Elior. In Bezug auf den "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite bei 0 Prozent, wobei Elior um 24,66 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.