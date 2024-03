Was macht der Kurs bei Eledon Pharmaceuticals?

Die Eledon-Aktie erhält von Analysten eine positive Langzeiteinschätzung. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Es gab jedoch im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Eledon. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Performance von 498,8 Prozent entspricht, da derzeit die Aktie bei 1,67 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Eledon-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger häufig diskutiert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,67 USD liegt, was einer Abweichung von +11,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,77 USD, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eledon liegt bei 48,57, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral".