Was macht der Kurs bei Eastman Kodak?

Die Eastman Kodak Aktie wird in den technischen Analysen genauer betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 3,9 USD, was einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -8,67 Prozent, wodurch die Einstufung für diesen Zeitraum als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit eine charttechnische Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume.

Ein weiteres wichtiges Analyseinstrument ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet. Der RSI für die Eastman Kodak Aktie liegt aktuell bei 32,84 und der RSI25 bei 45,81, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Eastman Kodak Aktie in den letzten 12 Monaten bei -6,12 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Auch im Sektorvergleich der "Informationstechnologie" lag die Rendite von Eastman Kodak um 4,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse also gemischte Signale, wobei eine kurzfristige Neutralität und eine langfristige Schlecht-Einstufung zu erkennen sind. Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls negativ geprägt. Daher ist es ratsam, die weitere Entwicklung der Eastman Kodak Aktie genau im Auge zu behalten.