Was macht der Kurs bei E Bon?

Die Ebon-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,166 HKD) um -2,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,16 HKD ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien rund um Ebon betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 16,17. Dies bedeutet, dass die Börse 16,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Ebon zahlt. Dies ist 66 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und bekommt auf Grundlage des KGV die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Rating.