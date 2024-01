Was macht der Kurs bei Dynasty Gold?

Der Markt für Dynasty Gold (WKN: A0M1N7) bleibt unentschieden: Weder die Stimmung noch die Kommunikationsfrequenz haben sich in den letzten vier Wochen wesentlich verändert. Infolgedessen bewerten Experten die Aktie als "Neutral". Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme positiver Meinungen in den letzten zwei Wochen. Trotzdem wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden sollte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dynasty Gold-Aktie liegt bei 72 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (53,33) zeigt jedoch, dass das Wertpapier hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also eine "Schlecht"-Bewertung für Dynasty Gold.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynasty Gold bei 102, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 322,97 für "Metalle und Bergbau". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.