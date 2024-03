Was macht der Kurs bei Dongxu Optoelectronic?

Die Aktie von Tunghsu Optoelectronic weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch ist die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eher unrentabel und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Allerdings gibt es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,94 CNH, wobei der aktuelle Kurs bei 1,77 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1,85 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tunghsu Optoelectronic 7, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Aktie von Tunghsu Optoelectronic in Bezug auf Dividendenrendite, Stimmung und Buzz, technische Analyse und Fundamentalanalyse.