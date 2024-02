Was macht der Kurs bei Dong-E-E-Jiao?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Dong-e-e-jiao war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend positive Themen wurden an vier Tagen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen zu positiven oder negativen Themen über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale. Speziell wurden 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividenden schüttet Dong-e-e-jiao derzeit nur leicht höhere Dividenden als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel aus. Der Unterschied beträgt 0,87 Prozentpunkte (2,59 % gegenüber 1,73 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wurde die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Dong-e-e-jiao beträgt 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Dong-e-e-jiao daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Kursbewegungen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Dong-e-e-jiao liegt bei 36,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".