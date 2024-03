Was macht der Kurs bei Digihost Technology?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Digihost betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,24 Punkten, was bedeutet, dass Digihost weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 64,58, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Digihost von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Während die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Neutral" ist, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Die Stimmung rund um Digihost wurde auch mithilfe des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte starke Aktivität, was zu einer positiven Gesamtbewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Digihost war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Digihost-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Wert bei 1,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,36 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Digihost-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anlegerstimmungsperspektive als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft.