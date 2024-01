Was macht der Kurs bei Deutsche Euroshop?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Deutschen Euroshop-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. In ähnlicher Weise deutet der RSI der letzten 25 Handelstage darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Euroshop ist insgesamt sehr positiv, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Diese positive Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung von "gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Deutschen Euroshop-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert von 20,35 EUR nur geringfügig von dem letzten Schlusskurs von 19,78 EUR abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Insgesamt ergibt die Analyse verschiedene Bewertungen für die Deutsche Euroshop-Aktie, darunter "überkauft", "gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung und "neutral" basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.