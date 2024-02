Was macht der Kurs bei Deutsche Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte wie Sentiment, technische Analyse, Branchenvergleich und den Relative Strength Index berücksichtigte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergab die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Deutsche Bank-Aktie.

Die technische Analyse ergab jedoch ein positives Ergebnis. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +18,79 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein gutes Rating für die Deutsche Bank-Aktie.

Im Branchenvergleich schnitt die Deutsche Bank ebenfalls gut ab. Mit einer Performance von 19,14 Prozent in den letzten 12 Monaten übertraf sie andere Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche um 13,15 Prozent und den "Finanzen"-Sektor um 7,36 Prozent.

Abschließend ergab die Analyse des Relative Strength-Index ein neutrales Gesamtranking für die Aktie der Deutschen Bank. Der RSI7 lag bei 27,91, was zu einer guten Empfehlung führte, während der RSI25 bei 50,16 eine neutrale Einstufung bedingte.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die Deutsche Bank-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analyseparametern.

