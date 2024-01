Was macht der Kurs bei DelphX Capital Markets?

Die technische Analyse der Delphx Capital Markets-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,13 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 0,17 CAD gehandelt wurde, was einem Abstand von +30,77 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,18 CAD, was einer Differenz von -5,56 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiven Themen stand an einem Tag eine überwiegend negative Diskussion an zwei Tagen gegenüber. Auch die verstärkte negative Kommunikation über das Unternehmen Delphx Capital Markets führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Delphx Capital Markets-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 61,11, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.