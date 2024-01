Was macht der Kurs bei Delhi Bank?

Die Dividendenrendite der Delhi Bank-Aktie beträgt aktuell 1,89 Prozent, was 137,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) der Delhi Bank-Aktie zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Delhi Bank-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Delhi Bank-Aktie in den letzten Tagen neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie mit 20,25 USD nur leicht unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (20,31 USD) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,37 USD) liegt der Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Delhi Bank-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.