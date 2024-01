Was macht der Kurs bei Dalian East New Energy Development?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. In Bezug auf Lingda hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Lingda daher als neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche für Bauprodukte schüttet Lingda derzeit niedrigere Dividenden aus, was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Lingda mit einer Rendite von -42,74 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Bauprodukte-Branche. Im Vergleich zur mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,83 Prozent in der Branche liegt Lingda sogar um 44,57 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für Lingda eine neutrale Bewertung sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) Sicht. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42 Punkten, während der RSI25 bei 66,06 liegt.

Insgesamt erhält Lingda daher in verschiedenen Kategorien eine neutrale oder schlechte Bewertung, was auf eine eher unsichere Marktsituation hindeutet.