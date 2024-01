Was macht der Kurs bei Cora Gold?

Cora Gold: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Dividendenrendite von Cora Gold liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8.85 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cora Gold-Aktie liegt bei 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 67,44 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Cora Gold.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls betrachtet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cora Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Cora Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,75 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -30,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

