Was macht der Kurs bei Conzzeta?

Die technische Analyse der Bystronic-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 502 CHF um -13,94 Prozent vom GD200 (583,31 CHF) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 479,17 CHF, was zu einem Abstand von +4,76 Prozent und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Bystronic-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bystronic ist laut der Messung ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bystronic in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bystronic bei 22,86, was unter dem Branchendurchschnitt von 27 Prozent liegt und somit eine Unterbewertung auf fundamentalen Kriterien darstellt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bystronic eine Dividendenrendite von 2,8 % aus, was 0,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,11 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Insgesamt ergibt die eingehende Analyse ein durchwachsenes Bild und führt zu verschiedenen "Neutral"-Bewertungen in den untersuchten Kategorien.