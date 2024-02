Was macht der Kurs bei CompuGroup Medical?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Analyse der Compugroup Medical & zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für das Unternehmen.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Compugroup Medical & zeigt einen Abstand von -23,33 Prozent vom GD200, was als ein schlechtes Signal angesehen wird. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -14,38 Prozent ein schlechtes Signal auf. Somit wird der Kurs der Compugroup Medical &-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Compugroup Medical & aktuell überkauft ist, was als ein schlechtes Signal eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch ein neutrales Signal. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine schlechte Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale, wobei in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, wovon sieben als gut und zwei als schlecht bewertet wurden, was letztlich zu einer guten Aktieneinstufung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Compugroup Medical & bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "gut" bewertet ist.

