Was macht der Kurs bei Componenta?

Die Componenta-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit gemischten Bewertungen bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -15,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz im Netz wird Componenta ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Componenta liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 bewegt sich bei 48, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, und somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt wird die Componenta-Aktie demnach in verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft.