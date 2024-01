Was macht der Kurs bei CoCreation Grass?

Die technische Analyse der Aktie von Cocreation Grass zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 22,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,18 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,02 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 20,44 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,27 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Cocreation Grass-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50,68 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 55,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Cocreation Grass eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Cocreation Grass eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.