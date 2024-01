Was macht der Kurs bei Cloudflare?

Die Analyse des Analysten zeigt für Cloudflare in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 5 neutrale und 3 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Auch aktuelle Berichte bestätigen diese Beurteilung, wobei das Rating für das Cloudflare-Wertpapier im letzten Monat ebenfalls neutral ausfällt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 64,73 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (79,37 USD) einen möglichen Rückgang um -18,45 Prozent bedeutet. Daraus resultiert eine negative Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cloudflare liegt bei 32,67 und 46, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 65,15 USD liegt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (75,75 USD) ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage für Cloudflare in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was insgesamt zu einem schlechten Rating für Cloudflare führt.