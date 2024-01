Was macht der Kurs bei Clorox?

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten verschiedene Bewertungen für die Clorox-Aktie abgegeben, darunter eine positive, drei neutrale und fünf negative Bewertungen. Basierend darauf ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Clorox-Aktie liegt bei 139,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Clorox-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,07 Prozent erzielt, was 156,55 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Haushaltsprodukte beträgt 668,19 Prozent, wobei Clorox 667,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Clorox liegt derzeit bei 53,87 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 51,64 ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung an. Insgesamt erhält die Clorox-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Clorox in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Die Häufigkeit der Diskussionen über Clorox liegt im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.