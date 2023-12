Was macht der Kurs bei Clifton Mining Co?

Die technische Analyse der Clifton Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 0,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,08 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -11,11 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,07 USD, was einer Distanz von +14,29 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Clifton Mining-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Clifton Mining daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Clifton Mining zeigen, dass keine klaren positiven oder negativen Stimmungen vorhanden sind. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Stimmungslage wird daher als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Clifton Mining führt.