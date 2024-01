Was macht der Kurs bei Clearvue Technologies?

Die aktuelle Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Clearvue ist neutral bis positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, wobei an einem Tag die negative Stimmung überwog. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch wieder auf positive Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 9,68, was als "gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Die gleitenden Durchschnittskurse bestätigen diese Einschätzung, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 liegt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Clearvue, die die Stimmung der Anleger, die technische Analyse und die Kommunikation im Internet berücksichtigt.