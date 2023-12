Was macht der Kurs bei Clean Seed Capital?

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Clean Seed Capital neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Clean Seed Capital festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde registriert. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Clean Seed Capital als unterbewertet. Das KGV liegt mit 14,28 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 29,16 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Clean Seed Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 0,12 CAD, während der Kurs der Aktie (0,05 CAD) um -58,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich zudem ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 CAD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".