Was macht der Kurs bei Clean Energy?

Die Clean Energy-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf einer technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,94 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1,53 USD lag und einen Abstand von -21,13 Prozent zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,56 USD, was einer Differenz von -1,92 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal generiert.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls analysiert, und es wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen vorwiegend negative Bewertungen vorgeherrscht haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Clean Energy-Aktie diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clean Energy liegt bei 38,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 50 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Clean Energy-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".