Was macht der Kurs bei Ciwen Media?

Die technische Analyse der Ciwen Media-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 8,16 CNH, was einer Entfernung von +9,83 Prozent vom GD200 (7,43 CNH) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,96 CNH. Dies führt zu einem Abstand von +17,24 Prozent und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Bewertung des Aktienkurses, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ciwen Media-Aktie liegt bei 42,07, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25 für 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 35. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Ciwen Media zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien als insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Das Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt.