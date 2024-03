Was macht der Kurs bei Church, Dwight?

Die aktuelle Dividendenrendite von Church & Dwight beträgt 1,15 Prozent, was 1,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Das Stimmungsbild bezüglich Church & Dwight hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten wurden in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat sich allerdings nicht signifikant verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Church & Dwight liegt mit einem Wert von 29,21 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 41. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Church & Dwight von Analysten aus Research-Abteilungen mit 2 "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufung versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 98,88 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2,98 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Church & Dwight.