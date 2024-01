Was macht der Kurs bei Chow Sang Sang?

Die technische Analyse der Chow Sang Sang-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 9,62 HKD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 8,98 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -6,65 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,11 HKD, was einer Differenz von -1,43 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass sich die Stimmung für Chow Sang Sang in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Chow Sang Sang mit einer Rendite von -2,08 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mehr als 6 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 20,66 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Chow Sang Sang einen RSI von 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,3, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating "Neutral".