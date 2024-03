Was macht der Kurs bei Chongqing Zongshen Power Machinery?

Das Unternehmen Chongqing Zongshen Power Machinery wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,52, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dynamik des Aktienkurses wird mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der RSI für Chongqing Zongshen Power Machinery liegt bei 27,41, was als "gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 23, was ebenfalls einer Einstufung als "gut" entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "gut" für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv bezüglich des Unternehmens Chongqing Zongshen Power Machinery. Dies führt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei wird eine Abweichung von +10,65 Prozent festgestellt, was zu einer Bewertung als "gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +21,17 Prozent, was erneut zu einem "gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Chongqing Zongshen Power Machinery-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis ein Rating von "gut".