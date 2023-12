Was macht der Kurs bei China Yuanbang Property?

Der Relative Strength Index (RSI) der China Yuanbang Property liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 75, was als überkaufte Situation interpretiert wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Die trendfolgenden Indikatoren, wie der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, zeigen beide eine Abweichung des letzten Schlusskurses im Vergleich zu den Durchschnittswerten. Dies führt zu einer schlechten Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren. In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet werden. Zusammenfassend erhält China Yuanbang Property für alle genannten Kriterien eine Gesamtbewertung als "Neutral".

