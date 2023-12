Was macht der Kurs bei China Youzan?

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In Bezug auf China Youzan zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Youzan als "Neutral"-Wert betrachtet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der China Youzan bei 0,144 HKD, was einer Entfernung von +2,86 Prozent vom GD200 (0,14 HKD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 0,11 HKD auf, was wiederum ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammengefasst wird der Kurs der China Youzan-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen über China Youzan in den sozialen Medien spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von China Youzan bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 17,54, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 36,89 und führt damit zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut".